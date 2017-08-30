«Нью-Орлеан» и «Миннесота» заинтересованы в услугах Данте Каннингема

«Нью-Орлеан Пеликанс» и «Миннесота Тимбервулвз» заинтересованы в услугах мощного форварда Данте Каннингема, сообщает ESPN. При этом желание «Нью-Орлеана» пополнить состав игроком усилилось после того, как тяжёлую травму получил форвард Соломон Хилл.

30-летний Каннингем провёл в НБА восемь лет. Последние три из них он выступал за «Пеликанс». В минувшем сезоне форвард набирал по 6,6 очка и совершал по 4,2 подбора за 25 минут в среднем за игру в регулярном чемпионате, выйдя в стартовом составе в 35 из 66 матчей.