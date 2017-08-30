«Бостон» считал, что Батлер не сыграется с Хэйвордом, а Джордж уйдёт в «Лейкерс»

Руководство «Бостон Селтикс» рассматривало возможность приобретения форварда Джимми Батлера нынешним летом, но сомневалось, что он сыграется с новобранцем клуба Гордоном Хэйвордом. Также в «Селтикс» присматривались к Полу Джорджу. В случае с ним клуб отпугнул его вероятный переход в «Лос-Анджелес Лейкерс» летом 2018 года на правах свободного агента, сообщает ESPN.

Батлер и Джордж летом сменили клубы в ходе обменов: первый из «Чикаго Буллз» перешёл в «Миннесоту Тимбервулвз», второй из «Индианы Пэйсерс» в «Оклахома-Сити Тандер».