Носов: сборная России может вернуться из Стамбула с медалями

Двукратный вице-чемпион мира Виталий Носов считает, что у сборной России есть шанс добиться успеха на Евробаскете-2017.



«Это самый сильный состав сборной России с 2012 года. В команде очень хорошая атмосфера, все хотят играть и находятся в оптимальном спортивном возрасте. Возможно, в следующем году такую сборную будет уже не собрать: кто-то откажется, у кого-то будет травма, у кого-то семейные обстоятельства… Да, у нас нет звёзд уровня Кириленко, Холдена и Хряпы. Пока нет и побед над сильными соперниками, но я не могу сказать, что наша сборная провалит этот Евробаскет. Думаю, что у неё есть шанс выиграть что-то серьёзное. Насколько он велик, я не берусь прогнозировать. Надо верить в ребят.



У нас очень серьёзная группа, шансы на выход из неё – 50 на 50. Силу сербов обсуждать даже не стоит, и без Теодосича это одна из самых сильных сборных турнира. Турки играют у себя дома, где им будет обеспечена колоссальная поддержка. У Латвии очень приличный состав во главе со звездой НБА Порзингисом. У Бельгии и Великобритании тоже есть сильные игроки. Мир изменился, сейчас все научились играть в баскетбол, слабых команд на Евробаскете нет. На ЧМ-1992 был всего один представитель НБА, сейчас их около 50. Поэтому всё зависит от конкретного дня, состояния игроков, удачи. Повторюсь, мы можем не выйти из группы, а можем вернуться из Стамбула с медалями», – приводят слова Носова «Известия».

«Получил технический, на меня напали фанаты». Сборная России прибыла на ЧЕ Национальная команда уже в Стамбуле, до старта Евробаскета — считаные часы. Всё самое интересное в преддверии турнира – в нашем репортаже.