Разыгрывающий «Чикаго» Кэмерон Пэйн пропустит первый месяц регулярного сезона

Разыгрывающий «Чикаго» Кэмерон Пэйн выбыл из строя до конца ноября. Баскетболист перенёс операцию на ступне правой ноги, и теперь ему потребуется время на восстановление, подразумевающее пропуск первого месяца регулярного сезона-2017/18. Об этом в своём «твиттере» сообщил обозреватель The Vertical Шэмс Чарания. Для Пэйна эта операция на ступне стала уже третьей по счёту за последние 14 месяцев.



Кэмерон Пэйн перешёл в «Чикаго» из «Оклахомы» по ходу прошлого сезона в результате обмена на Таджа Гибсона и Дага Макдермотта. В сделку по обмену также были включены Жоффре Ловернь и Энтони Морроу, которые тоже перешли в «Буллз».