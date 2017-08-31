175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Словения обыграла Польшу на Евробаскете, Драгич набрал 30 очков

31 августа 2017, четверг. 17:45 Баскетбол

Мужская сборная Словении обыграла команду Польши со счётом 90:81 в первом матче Евробаскета. Начиная с первой четверти словенцы постепенно отрывались в счёте, к заключительном отрезку доведя разницу до "+16". В четвёртой четверти Польше удалось отыграть часть отрыва.

Самым результативным игроком стал защитник Словении Горан Драгич. На его счету 30 очков. У Польши дабл-дабл из 22 очков и 13 подборов оформил Матеуш Понитка.

Евробаскет. Группа А. Первый тур

Словения — Польша — 90:81 (24:22, 29:24, 21:12, 16:23)
Словения: Драгич (30), Видмар (11), Дончич (11), Препелич (10), Рэндольф (7), Димеч (6), Блажич (5), Мулич (4), Николич (3), Канчар (3)
Польша: Понитка (22), Слотер (12), Карновски (11), Цел (8), Замойски (7), Ващински (7), Хричанюк (4), Кулиг (4), Соколовски (3), Гьело (3).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Словении — Баскетбол
Новости. Баскетбол
31 августа 2017, четверг
17:52 32 очка Шрёдера помогли Германии обыграть Украину на Евробаскете
17:45 Словения обыграла Польшу на Евробаскете, Драгич набрал 30 очков
17:13 В Москве будет организован Дом болельщиков на период проведения Евробаскета-2017
15:59 Разыгрывающий «Чикаго» Кэмерон Пэйн пропустит первый месяц регулярного сезона
15:20 Лукич: энергия и отношение к делу Мартынова заставили нас дать ему шанс в «НН»
15:14 «Нижний Новгород» подписал контракт с Василием Мартыновым
14:51 Прифтис: УНИКСу удалось собрать конкурентоспособную команду
14:43 Вышел первый эпизод реалити-шоу о семье Болл
14:15 Швед: сборной России необходимо добавить в защите
14:04 Базаревич: пересмотрел полуфинальную игру с Хорватией 1994 года для мотивации
13:47 Швед: сборная России будет биться в каждом матче
13:16 Стивен Эй Смит: «Оклахома-Сити» и «Майами» удивят многих в следующем сезоне
12:54 Лиллард: люди вряд ли смогут признать, что кто-то лучше Джордана
12:24 Захар Пашутин: надеюсь, у тренеров сборной России есть сюрпризы для соперников
12:04 «Бостон» включил пик второго раунда драфта-2020 в обмен с участием Ирвинга
11:54 Захар Пашутин: на Евробаскете Швед покажет все свои самые сильные стороны
11:50 Носов: сборная России может вернуться из Стамбула с медалями
03:33 НБА и профсоюз игроков пожертвуют $ 1 млн пострадавшим от наводнения в Техасе
00:34 «Портленд» отчислил Николсона
30 августа 2017, среда
23:37 Порзингис и Хорнасек перестали разговаривать по ходу сезона-2016/17
22:48 Уэйд: ужин с Джеймсом — дружеская встреча
22:16 Харден стал лучшим атакующим защитником в NBA 2K18
21:45 Диксон не попал в заявку Турции на Евробаскет-2017
21:26 НБА представила лучшие моменты мощных форвардов в сезоне-2016/17
20:13 Источник: Томас может пропустить большую часть сезона-2017/18
19:21 Райс и Вучевич вошли в заявку Черногории на Евробаскет-2017
18:19 «Милуоки» предложил Брогдона и Миддлтона в обмен на Ирвинга
17:32 «Бостон» считал, что Батлер не сыграется с Хэйвордом, а Джордж уйдёт в «Лейкерс»
16:46 «Филадельфия» подписала контракт с Макаду и Блэкмоном
15:52 Де Коло включён в итоговый состав сборной Франции на Евробаскет-2017
15:00 Парсонс полностью восстановится к началу тренировочного лагеря «Мемфиса»
14:49 «Кливленд» и «Бостон» начали переговоры о завершении обмена с участием Ирвинга
13:14 Ясикявичюс: система европейских баскетбольных соревнований – это катастрофа
13:04 «Нью-Орлеан» и «Миннесота» заинтересованы в услугах Данте Каннингема
12:52 Капитаны нескольких сборных пожаловались ФИБА на мяч Евробаскета-2017
12:19 Мелли: отклонил выгодное предложение из НБА, чтобы выиграть Евролигу
11:55 Ватутин: совет Лиги ВТБ свёл весь турнир к Матчу звёзд и «Финалу четырёх»
11:25 Ведищев: цели «Локо» на сезон – победа в Еврокубке и возвращение в Евролигу
10:35 Курбанов: за месяц сложно идеально сыграться, у сборной России есть пробелы
10:21 Базаревич: в плей-офф Евробаскета сборная России способна обыграть кого угодно
09:51 Айзея Томас: я не калека и вернусь на площадку таким же, каким был
09:40 Ватутин: Родригес — это лучшее из возможных решений по замене Теодосича
00:44 «Милуоки» в связи с пятидесятым сезоном в НБА проведёт матч на старой арене
29 августа 2017, вторник
23:36 Хорватия назвала окончательный состав на Евробаскет
22:16 «Портленд» продлил соглашение с генеральным менеджером клуба Нилом Олши
Все новости RSS
Партнерский контент