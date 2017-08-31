29 очков Шенгелии помогли Грузии вырвать победу у Литвы

Мужская сборная Грузии переиграла команду Литвы со счётом 79:77 в первом туре группового этапа Евробаскета. На протяжении всего матча команды вели упорную борьбу и судьба встречи решалась в концовке. За семь секунд до сирены у Литвы было право на атаку при разнице "-2", но дальний бросок Йонаса Мачюлиса оказался неточным.

Результативнее всех сыграл форвард грузинской команды Торнике Шенгелия, на его счету 29 очков. Центровой Заза Пачулия собрал 10 подборов. У Литвы 18 очков набрал Миндаугас Кузминскас.