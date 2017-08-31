«Нью-Орлеан» просматривает Джоша Смита

«Нью-Орлеан Пеликанс» изучает возможность подписания контракта с форвардом Джошем Смитом, сообщает The Score. Команда из Луизианы, потерявшая из-за травмы Соломона Хилла, также пригласила на просмотр Чейза Бадингера и Мартелла Уэбстера.

Что касается Смита, то 31-летний игрок минувший сезон провёл в чемпионате Китая, защищая цвета «Сычуань Блу Уэйлз». Выступления в Поднебесной Смит завершил в январе 2017 года. Средняя статистика баскетболиста в первенстве Китая составляла 18,8 очка, 10,6 подбора, 3,2 передачи и 2 блок-шота.

В НБА же Смит провёл 12 сезонов. В регулярных чемпионатах на его счету 891 поединок, в которых он набирал 14,6 очка, собирал 7,5 подбора, раздавал 3,1 передачи, а также совершал 1,9 блок-шота и 1,2 перехвата.