21 очко де Коло не спасли Францию от поражения в матче с Финляндией

В Хельсинки завершился очередной поединок первого дня Евробаскета. Сборная Финляндии добыла сенсационную победу над командой Франции.

Поединок удачно начался для северян и уже в первой четверти они вырвались на 8 очков вперёд. Казалось, что на протяжении второй и третьей десятиминутки подопечным Колле удалось захватить инициативу. Перед заключительной четвертью французы вели с перевесом в 4 очка.

Тем не менее, финны отыгрались и перевели матч в овертайм. В дополнительные 5 минут они сумели выйти вперёд на 5 очков и невзирая на все усилия команды Франции, сумели одержать итоговую победу — 86:84.

Самым результативным в составе победителей стал Лаури Маркканен, набравший 22 очка. В составе сборной Франции 25 очков в активе Эвана Фурнье, ещё 21 очко в копилку команды принёс защитник ЦСКА Нандо де Коло.