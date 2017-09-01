Кириленко: хотелось бы увидеть от сборной России зрелую игру на Евробаскете

Президент РФБ Андрей Кириленко поделился мнением насчёт состава сборной России, который выступит на Евробаскете.
«За исключением Сергея Карасёва, который не поможет сборной из-за травмы, это сильнейший состав. Мы можем этих игроков хаять или превозносить, любить или ненавидеть, но это лучшие из лучших. Костяк сейчас в самом соку, поэтому я смотрю на эту команду очень позитивно. 29-31 год — это прайм, пик карьеры. Не какой-то физический пик, а скорее в плане понимания игры. Поэтому мне бы как раз хотелось видеть от своей команды зрелое выступление. Не «бей-беги», не обиду на судей, а взрослую игру. Победы, поражения — это часть спорта, но хочется, чтобы игроки контролировали свои действия и были сфокусированы на определённой задаче», – сказал Кириленко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Надежде Перепечко.