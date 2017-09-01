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Сборная Хорватии обыграла Венгрию благодаря 23 очкам Богдановича

1 сентября 2017, пятница. 17:10 Баскетбол

Мужская сборная Венгрии в первом матче группового этапа Евробаскета-2017 с национальной командой Хорватии потерпела поражение со счётом 58:67. Встреча этих команд состоялась 1 сентября на арене «Поливант Холл» в Клуж-Напокке (Румыния).

Первая четверть завершилась с ничейным счётом (20:20), однако к большому перерыву хорваты обеспечили отрыв в три очка. В третьей четверти венгерским баскетболистам удалось склонить чашу весов в свою пользу, создав себе минимальный отрыв, однако на финальном отрезке сборная Хорватии действовала гораздо успешнее, набрав на 10 очков больше, чем соперники. Самым результативным игроком матча стал защитник сборной Хорватии Боян Богданович, набравший 23 очка и совершивший 7 подборов.

ЧЕ-2017 (м). Группа C. 1-й тур
01 сентября 2017, пятница. 15:00 МСК
Венгрия
58 : 67 (20:20, 16:19, 17:13, 5:15)
Хорватия
Венгрия: Перль - 12, Войвода - 11, Келлер - 8, Эйлингсфельд - 8, Ференц - 7, Ханга - 5, Аллен - 5, Витманн - 2, Караходжич, Ковач, Руяк, Тот
Хорватия: Богданович - 23, Шарич - 15, Томас - 8, Планинич - 6, Укич - 6, Симон - 5, Попович - 2, Бендер - 2, Рамляк, Зорич, Крушлин, Бува
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Хорватии — Баскетбол
Новости. Баскетбол
1 сентября 2017, пятница
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