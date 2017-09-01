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Сербия обыграла Латвию, Богданович набрал 30 очков

1 сентября 2017, пятница. 18:59 Баскетбол

Сборная Сербии одержала верх над командой Латвии в матче первого тура в группе D. Долгое время поединок проходил в равной борьбе, к большому перерыву сборная Сербии уступала латвийцам 2 очка. Во второй половине команда Джорджевича с трудом переломила ход поединка, оформив итоговую победу со счётом 92:82.

Самым результативным в составе победителей стал Богдан Богданович, набравший 30 очков. У команды Латвии 23 очка и 6 подборов в активе защитника «Милана» Дайриса Бертанса. Форвард «Нью-Йорк Никс» Кристапс Порзингис набрал 18 очков.

ЧЕ-2017 (м). Группа D. 1-й тур
01 сентября 2017, пятница. 17:00 МСК
Сербия
92 : 82 (21:24, 24:23, 20:13, 27:22)
Латвия
Сербия: Богданович - 30, Мачван - 14, Марьянович - 13, Гудурич - 9, Лучич - 7, Кузмич - 6, Йович - 5, Милосавлевич - 4, Штимац - 2, Лазич - 2, Бирчевич, Мичич
Латвия: Бертанс - 23, Порзингис - 18, Пейнерс - 9, Тимма - 5, Шкеле - 4, Стрелниекс - 4, Шмитс - 3, Мейерс, Яниченокс, Блумс, Гразулис
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Латвии — Баскетбол Сборная Сербии — Баскетбол Богдан Богданович Дайрис Бертанс Кристапс Порзингис
Новости. Баскетбол
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