Сербия обыграла Латвию, Богданович набрал 30 очков

Сборная Сербии одержала верх над командой Латвии в матче первого тура в группе D. Долгое время поединок проходил в равной борьбе, к большому перерыву сборная Сербии уступала латвийцам 2 очка. Во второй половине команда Джорджевича с трудом переломила ход поединка, оформив итоговую победу со счётом 92:82.

Самым результативным в составе победителей стал Богдан Богданович, набравший 30 очков. У команды Латвии 23 очка и 6 подборов в активе защитника «Милана» Дайриса Бертанса. Форвард «Нью-Йорк Никс» Кристапс Порзингис набрал 18 очков.