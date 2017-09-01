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Фридзон: наверное, это последний Евробаскет в моей карьере

1 сентября 2017, пятница. 19:09 Баскетбол

Защитник ЦСКА и сборной России Виталий Фридзон поделился ожиданиями от Евробаскета, а также заявил, что нынешнее континентальное первенство, вероятно, будет последним в его карьере.

«С 2012 года мы не показывали свой баскетбол, и на это есть свои причины. Но в этом году все собрались, здорово провели предсезонку. Думаю, всё у нас будет. Уверен, что мы можем выигрывать у каждого, как и проиграть любому. Всё зависит от нас, от того, как подойдём к игре, насколько будем мотивированы. Считаю, мы все собрались, поняли, какая у нас цель, и у всех есть мотивация.

Наверное, это последний Евробаскет в моей карьере. Следующий будет только через четыре года, и, как говорится, эту историю надо красиво завершить. Я в сборной с 2005 года, и это будет мой шестой или седьмой Евробаскет. Это очень много, и я считаю, что надо его провести очень хорошо», — заявил Фридзон в эфире программы «Все на матч».

Первый матч Еврбаскета сборная России проведёт сегодня, 1 сентября, с командой Турции. Начало встречи — в 21:00 по московскому времени.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Мужская сборная России - Баскетбол Виталий Фридзон
Новости. Баскетбол
1 сентября 2017, пятница
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