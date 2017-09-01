Дабл-дабл Саторански помог Чехии одержать победу над Румынией

В румынском городе Клуж-Напока завершился матч Евробаскета между сборными Чехии и Румынии, в котором чешская сборная сумела добыть уверенную победу.

Невзирая на явный статус фаворита, чехи тяжело вошли в матч, уступив в первой четверти, они сумели уйти на перерыв с перевесом всего в два очка. Определяющей в матче стала третья четверть, в которой сборная Чехии выиграла с разницей в 13 очков.

Заключительная десятиминутка прошла в равной борьбе, в результате чего чехи довели матч до победы — 83:68. Самым результативным в составе победителей стал Войтех Грубан, набравший 25 очков, дабл-дабл из 20 очков и 13 подборов оформил защитник «Вашингтон Уизардс» Томаш Саторански.

У сборной Румынии 24 очка набрал форвард Влад Молдовану.