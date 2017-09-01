Курбанов: начало положено, и России надо выигрывать дальше на позитиве

Лёгкий форвард сборной России Никита Курбанов прокомментировал победу над командой Турции (76:73) в стартовом матче Евробаскета.



«Безусловно, поначалу волновались, поскольку была первая игра, встречались с хозяевами площадки. Но совсем немного времени понадобилось, чтобы адаптироваться к игре. Намного больше переживал в третьей четверти, когда турки стали поджимать, важно было не сломаться в психологическом плане. Они выходили вперёд, но мы, в принципе, чувствовали себя довольно уверенно. Думаю, у нас по ходу матча был, скорее, эмоциональный спад, чем физический. Физически, думаю, все ребята хорошо готовы. Когда трибуны шумят, гонят свою команду вперёд, это тяжело. Но мы выстояли под прессингом.



Сербия — сбалансированная команда. Сербский баскетбол тем и славится, что у них всё чётко, своевременно, организованно. Мы с ними были на турнире в Германии, провели неплохой матч, пусть и проиграли. Но, думаю, завтра будет совсем другая игра. Считаю, и мы, и сербы будем играть намного жёстче. Было важно начать чемпионат с победы, и неважно, с кем именно. Уверенность от этого растёт. Начало положено, и дальше на позитиве надо выигрывать следующие матчи», — сказал Курбанов.