Базаревич: не справились с турками, но вырвали победу сумасшедшим трёхочковым

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич прокомментировал победу над командой Турции (76:73) в стартовом матче Евробаскета.



«Мы знали, чего ждать от соперника, но всё равно не смогли с этим справиться. Однако в концовке Алексей Швед попал сумасшедший трёхочковый и мы всё-таки выиграли. Что касается большого количества потерь, то, конечно, некоторые из них были совсем необязательными. Знаете, некоторым людям нужно помогать быть уверенными в себе. Так вот, в случае со Шведом нет повода беспокоиться за его уверенность. Он всегда уверен в себе, иногда даже слишком, поэтому наоборот, приходится её убавлять. Игра Мозгова? Если бы он не промахнулся пять раз с линии штрафных, то вообще бы сыграл отлично.



Мне кажется, большую часть мы контролировали игру, действовали лучше. Может, сказалась какая-то усталость, и начались потери. Нам пришлось слишком долго держать на площадке Хвостова из-за их прессинга. В конце у него свело ногу. Надеюсь, всё обойдется. Конечно, ему не надо было столько играть, но он нам был нужен на площадке. И это сработало, наверное. Кто-то сыграл хорошо, кто-то нет. Рад, что нашлись люди, которые взяли ответственность на себя. Надеюсь, в следующих матчах сумеют проявить себя те, кто сегодня не попал в ритм игры.

Вчера было совещание с судьями. Они обозначили, что будут свистеть, и следовали этому плану. Так всегда: они получили инструкции и первые игры будут им следовать, а потом… Вот даже сегодня… Менее суток до следующего матча — это проблема. Тяжёлое расписание. Сербы же играли на четыре часа раньше. А нам сейчас и уснуть будет тяжело. У сербов тоже первая игра была нелегкой, но у нас — как-то поэмоциональнее. Будем пытаться подготовить игроков к завтрашней встрече", — приводит слова Базаревича «Российская газета».