Сборная России отменила тренировку перед матчем с Сербией на Евробаскете

Баскетболисты сборной России не проводили тренировку перед матчем с Сербией на чемпионате Европы, сообщили в пресс-службе национальной команды. По расписанию тренировка должна была пройти с 10:30 до 11:25.
Напомним, что днём ранее команда под руководством Сергея Базаревича выиграла в стартовом матче турнира у хозяев групповой стадии баскетболистов сборной Турции 76:73, закончив встречу около полуночи.
Игра россиян с сербами начнётся 2 сентября в 17:00 по московскому времени. Матч пройдёт в Стамбуле на стадионе «Улкер Спортс Арена».
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