Воронцевич: Сербия — сильная команда, так что это очень важная победа

Форвард сборной России Андрей Воронцевич прокомментировал победу над национальной командой Сербии (75:72) во втором туре группового этапа Евробаскета-2017.



«Конечно, это важная победа. Сербия — сильный соперник, и она всегда играет жёстко, навязывает физическую борьбу. У них в отсутствие Теодосича очень хорошо себя проявляет Богданович. Их большие доминируют, наверное, над всеми центровыми. Очень сложно бороться с ребятами, у которых такие габариты. Но сегодня до конца оставались вместе, отдали много энергии в защите. Если чуть улучшить нападение, больше видеть друг друга на площадке и использовать командную игру, то можем очень сильно прибавить.



Почему Богданович так мало очков набрал в первой половине? Не было такого, что мы специально играли против Богдана. Все знают, что это перспективный игрок и нужно его уважать. Наши гарды хорошо поработали в защите, и большие помогали при заслонах, сильно давили на мяч. Естественно, после его вчерашних 30 очков сегодня непросто было выкладываться. Наши ребята справились, справилась вся команда. Что ещё нужно? Идём дальше», — передаёт слова Воронцевича корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.