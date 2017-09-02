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Испанцы разгромили чехов — «+37», Пау Газоль набрал 26 очков

2 сентября 2017, суббота. 19:51 Баскетбол

Мужская сборная Испании во втором туре группового этапа Евробаскета-2017 разгромила национальную команду Чехии со счётом 93:56. Встреча состоялась 2 сентября на арене «Поливалент Холл» в Клуж-Напоке (Румыния).

Уже в первой четверти испанцы сумели обеспечить себе отрыв в 19 очков, а во втором отрезке игры довести его до «+33». После большого перерыва испанцы чуть сбавили обороты, набрав в третьей четверти на пять очков больше соперников, а в четвёртой позволив им отквитать одно очко.

Самым результативным игроком стал форвард сборной Испании Пау Газоль, набравший 26 очков.

ЧЕ-2017 (м). Группа C. 2-й тур
02 сентября 2017, суббота. 17:45 МСК
Чехия
56 : 93 (14:33, 9:23, 15:20, 18:17)
Испания
Чехия: Криж - 11, Сврдлик - 9, Ширжина - 9, Саторански - 8, Петерка - 6, Пализа - 5, Грубан - 4, Велш - 2, Кизлинк - 2, Богачик, Ауда
Испания: Пау Газоль - 26, Рубио - 17, Ориола - 8, Марк Газоль - 8, Эрнангомес - 7, Сан Эметерио - 6, Родригес - 5, Састре - 4, Наварро - 3, Абринес, Вивес
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Чехии — Баскетбол Пау Газоль Формула-1 Гран-при Испании
Новости. Баскетбол
2 сентября 2017, суббота
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