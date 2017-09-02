Испанцы разгромили чехов — «+37», Пау Газоль набрал 26 очков

Мужская сборная Испании во втором туре группового этапа Евробаскета-2017 разгромила национальную команду Чехии со счётом 93:56. Встреча состоялась 2 сентября на арене «Поливалент Холл» в Клуж-Напоке (Румыния).



Уже в первой четверти испанцы сумели обеспечить себе отрыв в 19 очков, а во втором отрезке игры довести его до «+33». После большого перерыва испанцы чуть сбавили обороты, набрав в третьей четверти на пять очков больше соперников, а в четвёртой позволив им отквитать одно очко.



Самым результативным игроком стал форвард сборной Испании Пау Газоль, набравший 26 очков.