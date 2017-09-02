Румыния потерпела крупное поражение от Хорватии, несмотря на 14 очков Молдовяну

Мужская сборная Хорватии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы 2017 года обыграла национальную команду Румынии со счётом 74:58. Встреча этих команд состоялась 2 сентября на арене «Поливалент Холл» в Клуж-Напоке (Румыния).



На большой перерыв сборная Хорватии ушла, имея преимущество над соперником в 13 очков. Третья и четвёртая четверти также остались за хорватской командой, увеличившей отрыв до «+16».



Самым результативным игроком матча стал румынский форвард Влад-Сорин Молдовяну, набравший 14 очков и совершивший 6 подборов.