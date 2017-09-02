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Румыния потерпела крупное поражение от Хорватии, несмотря на 14 очков Молдовяну

2 сентября 2017, суббота. 22:35 Баскетбол

Мужская сборная Хорватии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы 2017 года обыграла национальную команду Румынии со счётом 74:58. Встреча этих команд состоялась 2 сентября на арене «Поливалент Холл» в Клуж-Напоке (Румыния).

На большой перерыв сборная Хорватии ушла, имея преимущество над соперником в 13 очков. Третья и четвёртая четверти также остались за хорватской командой, увеличившей отрыв до «+16».

Самым результативным игроком матча стал румынский форвард Влад-Сорин Молдовяну, набравший 14 очков и совершивший 6 подборов.

ЧЕ-2017 (м). Группа C. 2-й тур
02 сентября 2017, суббота. 20:30 МСК
Хорватия
74 : 58 (20:12, 22:17, 15:13, 17:16)
Румыния
Хорватия: Богданович - 21, Шарич - 11, Зорич - 10, Попович - 9, Укич - 7, Крушлин - 6, Симон - 4, Бендер - 3, Рамляк - 2, Планинич - 1, Томас, Бува
Румыния: Молдовяну - 14, Мандаке - 9, Олах - 8, Паличук - 7, Бачу - 6, Калота-Попа - 4, Николеску - 4, Тёрёк - 3, Кути - 3, Петришор, Кате, Никоарэ
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Хорватии — Баскетбол
Новости. Баскетбол
2 сентября 2017, суббота
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