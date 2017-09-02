Сборная Турции победила Великобританию — «+14», Махмутоглу набрал 24 очка

Национальная команда Турции победила сборную Великобритании со счётом 84:70 в матче второго тура группового этапа Евробаскета-2017, проходившем 2 сентября на «Улкер Спортс Арене» в Стамбуле (Турция).



Первую четверть хозяева турнира завершили с преимуществом в пять очков, а во втором отрезке встречи увеличили отрыв до «+13». В третьей четверти британцам удалось сократить отставание до 10 очков, однако последний отрезок вновь остался за турецкими баскетболистами.



Самым результативным игроком матча стал турецкий защитник Мелих Махмутоглу, на счету которого 24 очка.