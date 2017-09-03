Базаревич: Бельгия — опасный соперник, на которого нужен серьёзный настрой

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич призвал команду не расслабляться после двух побед на групповом этапе Евробаскета-2017. 2 сентября россияне обыграли сборную Сербию (75:72) и единолично возглавили группу D.



«Сейчас нам надо подзарядить батарейки, успокоиться и понять, что ничего ещё не достигли. Подход к матчу с Бельгией остаётся таким же. Мы выиграли только два матча, и этого недостаточно для выхода из группы. Так что к игре с бельгийцами надо подойти серьёзно. Это очень опасный соперник с большим количеством трёхочковых, и не всегда у нас здорово получалось против таких команд», — рассказал Базаревич в эфире программы «Все на матч».

