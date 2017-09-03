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Елевич: главное, чтобы сборной России хватило сил на весь Евробаскет

3 сентября 2017, воскресенье. 11:38 Баскетбол

Бывший главный тренер сборной России Сергей Елевич высказал мнение о старте национальной команде на Евробаскете-2017.

«Здорово, что начали турнир с двух побед, и самое главное, нравится, что команда действительно играет. От первых двух матчей, честно скажу, получил удовольствие. У команды есть хороший потенциал, она может решать задачи, которые и не планировали. Как знаете, пятилетку выполнить досрочно. Твёрдо убежден, что поставленную задачу выхода в четвертьфинал можно перевыполнить.

Впервые за долгое время в сборной собралась команда единомышленников. Сейчас просто нельзя успокаиваться, а нужно трудиться дальше. Убеждён, что команда может занять первое место в группе и выйти в плей-офф на соперника полегче, хотя здесь соперники примерно равного уровня.
Главное, чтобы сборной России хватило сил, функциональной готовности на весь турнир. Сейчас у нас

Алексей Швед, как правило, берёт инициативу на себя, и он правильно это делает. Но если подтянутся Андрей Воронцевич, Виталий Фридзон, если периметр заиграет, то нам будет ещё легче. Уже хороший знак, что победу над сербами сделали десять человек, активно были задействованы десять игроков», – цитирует Елевича «Р-Спорт».

Сборная России выиграла два первых матча группового этапа Евробаскета-2017 у сборных Турции и Сербии.

Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
Теги
Мужская сборная России - Баскетбол Сергей Елевич
Новости. Баскетбол
3 сентября 2017, воскресенье
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