Финляндия вырвала победу у Польши во втором овертайме, Маркканен набрал 27 очков

Мужская сборная Финляндии со счётом 90:87 обыграла Польшу в третьем туре Евробаскета. Финские баскетболисты добились двузначного перевеса в первой четверти, но затем поляки начали постепенно отыгрывать отставание. На заключительный отрезок команды вышли при равном счёте, но команда Польши быстро сумела уйти в небольшой отрыв.

За минуту до конца четверти Финляндия уступала "-8", но трёхочковый Сасу Салина и пять очков Лаури Маркканена вкупе с перехватом позволили ей сравнять счёт. У Польши оставалось восемь секунд на атаку, но результата она не принесла и матч перешёл в овертайм.

Первый овертайм так же завершился вничью — точный бросок Маркканена на последних секундах спас финнов от поражения. Во втором овертайме уже сборная Финляндии вышла вперёд и не позволила Польше отыграться.

Результативнее всех в этом матче сыграл Маркканен, на счету которого 27 очков. У Польши по 18 баллов набрали Эй Джей Слотер и Адам Вачински.