Дончич: Драгич сказал мне: «У нас большие...»

Защитник сборной Словении Лука Дончич рассказал о том, что капитан команды Горан Драгич сказал ему после решающего броска на последней минуте матча с Грецией. Словения обыграла Грецию 78:72 и обеспечила себе выход в плей-офф Евробаскета.

«Я не хочу говорить то, что он сказал мне. Потому, что он сказал: „У нас большие...“. Не буду говорить что, вы знаете.

Игра была по-настоящему жёсткой и мы отлично сработали. Играли в свою игру и победили. У Греции превосходная команда, но мы отлично справились", — приводит слова Дончича Eurohoops.