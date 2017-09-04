Россия завоевала серебро Кубка Европы по баскетболу 3х3 среди девушек U18

На завершившемся в венгерском Дебрецене Кубке Европы по баскетболу 3х3 среди команд U18 женская сборная России заняла второе место, сообщает официальный сайт РФБ.



Серебряными призёрами стали Елена Михайлова, Александра Плющ, Юлиана Самородова и Юлия Зарубина (старший тренер – Михаил Теплов).



В финале Россия проиграла сборной Венгрии со счётом 9:12.



Бронзовые медали завоевала команда Нидерландов, обыгравшая в матче за третье место Польшу – 16:12.



Фото доступно на официальной странице РФБ в социальной сети «Инстаграм».