Стаки пройдёт просмотр в нескольких командах НБА

Разыгрывающий защитник Родни Стаки, имеющий статус неограниченно свободного агента, планирует пройти просмотр в нескольких командах НБА после Дня труда, который отмечается в США 4 сентября.



Минувший сезон Стаки начинал в «Индиане Пэйсерс», но в конце марта был отчислен.



В 39 матчах прошлого регулярного чемпионата Родни набирал по 7,2 очка, собирал по 2,2 подбора, отдавал по 2,2 передачи, а также совершал по 0,4 перехвата за 17,8 минуты в среднем за игру.



Предстоящий сезон станет для Стаки 11-м в карьере.

«Индиана» отчислит Родни Стаки