Гилл: когда в «Химки» вернутся «сборники», пазл сложится

Новобранец «Химок» форвард Энтони Гилл поделился впечатлениями от первого предсезонного сбора команды, а также отметил, что ожидает возвращения «сборников».

«Поездка в Словению получилась отличной. Это были мои первые сборы в Европе, так как в прошлом сезоне я не принимал участия в подобной подготовке. Всё было интересно, мы усердно работали, это именно то, что нужно для команды. Конечно же, основной упор был сделан на то, чтобы игроки лучше узнали друг друга, изучили и поняли, кто на что способен.

Мы много бегали, пытаясь набрать оптимальные физические кондиции. Но, повторюсь, главный момент состоял в том, чтобы мы почувствовали друг друга командой. Мне нравятся новые одноклубники, все – отличные парни, у каждого есть чувство юмора. Мой любимчик – Ваня Викторов, я называю его Виктор.

Также у нас прекрасный тренерский штаб. Это очень компетентные и знающие баскетбол специалисты, которые всё время общаются с нами и дают какие-то установки, особенно молодым парням. Впереди у нас серия товарищеских матчей, один мы уже провели против «Эфеса», но это была лишь первая игра, к тому же мы ещё не в полном составе. Сейчас мы находимся в ситуации адаптации, поэтому всё идет по плану. Мы знакомимся с системой игры нашего тренера, а также изучаем баскетбольные качества друг друга. Это займёт какое-то время. Во второй половине сентября к нам присоединятся Швед, Зубков и Тодорович, и тогда пазл полностью сложится. Но уже сейчас могу сказать, что у нас очень талантливая команда", — цитирует Гилла официальный сайт «Химок».