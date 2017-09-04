Фридзон: Бельгия начала очень агрессивно, но мы не опустили руки

Защитник сборной России Виталий Фридзон прокомментировал победу над Бельгией (76:67) в третьем туре Евробаскета. Этот успех гарантировал россиянам выход в плей-офф.

«Давайте не будем загадывать, надо идти, готовиться серьёзно. Завтра будет очень тяжёлый матч с Латвией.

С Бельгией было тяжело, как мы и загадывали. Они начали очень агрессивно, мы проигрывали, но не опустили руки. Это главное. Мы боремся в защите, надо отдать должное. В нападении не всё получается, как правильно подметил тренер, мы очень спешим.

Я пока не могу почувствовать ритм, не забил свои мячи, которые раньше забывал. Надеюсь, всё придёт, почувствую бросок. У кого идёт, на того и играем. Все делимся, это плюс. Что до меня лично, ну, не попал. Обидно, но такое бывает", — передаёт слова Фридзона корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.