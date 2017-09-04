Ерёмин: Россия поборется за самые высокие места, если пройдёт четвертьфинал

Заслуженный тренер России Станислав Ерёмин считает, что у сборной России есть шансы на медали Евробаскета.

«Специфика таких турниров всё равно заключается в том, что ключевыми будут игры плей-офф. Конечно, сейчас мы победами над сборными Турции и Сербии позволили предполагать, что наши соперники из другой подгруппы будут не самыми сильными, но игры с ними всё равно будут ключевыми.



Лучше выходить из группы с первого места, тогда противник в первом туре плей-офф будет послабее. Но, в случае успеха, следующий раунд на вылет будет гораздо серьёзнее. Я много раз участвовал в таких турнирах, и четвертьфинал всегда является ключевой точкой. Думаю, если наши пройдут четвертьфинал, то смогут побороться за самые высокие места.



Очень важно, чтобы в начале таких турниров ветер подул в паруса, чтобы можно было немножко вздохнуть. Мне кажется, победы над турками и сербами вселили в ребят определённую уверенность. В сегодняшнем матче, хотя и видно было, что он получался не совсем простым, мы должны были победить и победили.



Я уважаю Базаревича как тренера, он грамотный специалист. Сейчас, мне кажется, очень важны вопросы психологии. С учетом этих первых важных побед, «химия» внутри команды сложилась хорошая. И тренерская работа, во всяком случае, в том, что касается защиты, мне симпатична», – приводит слова Ерёмина «Р-Спорт».