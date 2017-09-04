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Сербия обыграла Турцию на Евробаскете, несмотря на 19 очков Махмутоглу

4 сентября 2017, понедельник. 22:55 Баскетбол

Мужская сборная Сербии обыграла команду Турции со счётом 80:74 в третьем туре группового этапа Евробаскета. В первой четверти сборной Сербии удалось создать отрыв, который она поддерживала в двух следующих отрезках. В заключительной четверти турецкие игроки сравняли счёт и вышли вперёд, но затем сербы вернули лидерство и довели встречу до победы.

Результативнее всех в матче сыграл защитник турецкой команды Мелих Махмутоглу, который набрал 19 очков. Сербской команде 17 очков принёс Богдан Богданович.

ЧЕ-2017 (м). Группа D. 3-й тур
04 сентября 2017, понедельник. 21:00 МСК
Сербия
80 : 74 (21:13, 15:18, 17:14, 27:29)
Турция
Сербия: Богданович - 17, Йович - 15, Мачван - 8, Милосавлевич - 8, Бирчевич - 7, Лучич - 7, Марьянович - 6, Кузмич - 5, Штимац - 5, Мичич - 2, Лазич, Гудурич
Турция: Махмутоглу - 19, Осман - 15, Эрден - 13, Коркмаз - 11, Гюлер - 8, Сипахи - 6, Вейселоглу - 2, Кёксал, Альдемир, Эрсек, Балбай, Шанлы
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Сербии — Баскетбол Сборная Турции — Баскетбол
Новости. Баскетбол
4 сентября 2017, понедельник
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