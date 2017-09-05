Кириленко: иметь в команде Шведа и иметь проблемы с «первым» номером?

Президент РФБ Андрей Кириленко заявил, что у сборной России нет проблем с позицией разыгрывающего.

«Иметь в команде Шведа и иметь проблемы с «первым» номером? К тому же, у нас есть Дима Хвостов, который отлично выглядит на этом турнире. Миша Кулагин в подготовительных тоже здорово выглядел, через 4-5 лет у него есть все шансы стать основным разыгрывающим. У нас есть три игрока, которые могут полноценно выводить мяч на чужую половину. Дима Кулагин тоже может быть в какой-то момент плеймейкером. Поэтому за позицию разыгрывающего я спокоен», — передаёт слова Кириленко корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.