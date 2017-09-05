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Дэнни Грин: Тони Паркер вернётся раньше, чем многие ожидают

5 сентября 2017, вторник. 12:20 Баскетбол

Защитник «Сан-Антонио Спёрс» Дэнни Грин рассказал о восстановлении разыгрывающего защитника Тони Паркера.

«В прошлом сезоне Тони получил серьёзную травму, но он восстанавливается. Он опережает график на несколько месяцев. Не хочу раскрывать подробности, но он может начать играть намного раньше, чем многие ожидают. Он восстанавливается как настоящий монстр. Он работает как маньяк. Сейчас Тони сосредоточен на своём теле. Вы увидите, что он вернётся намного раньше». – приводит слова Грина Hoopshype.

Тони Паркер: вернусь в строй через четыре-пять месяцев
Источник: Hoopshype Сообщить об ошибке
Теги
Сан-Антонио Спёрс Дэнни Грин Тони Паркер
Новости. Баскетбол
5 сентября 2017, вторник
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