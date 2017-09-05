«Майами» планирует сделать стартовым лёгким форвардом Джоша Ричардсона

«Майами Хит» планирует в предстоящем сезоне выпускать в стартовом составе на позиции лёгкого форварда Джоша Ричардсона, сообщает Miami Herald. Несмотря на то что Ричардсон номинально является атакующим защитником, из-за умения защищаться против более габаритных оппонентов ему отдают предпочтение перед Джастисом Уинслоу и Родни Макгрудером.

В минувшем сезоне 23-летний Ричардсон набирал по 10,2 очка и совершал по 3,2 подбора за 31 минуту в среднем за игру, выйдя в стартовом составе в 34 из 53 проведённых матчей регулярного чемпионата.