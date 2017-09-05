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Дабл-дабл Шарича не спас Хорватию от поражения в матче с Испанией

5 сентября 2017, вторник. 19:52 Баскетбол

Мужская сборная Испании обыграла национальную команду Хорватии со счётом 79:73 в матче четвёртого тура группового этапа Евробаскета-2017. Встреча этих команд состоялась 5 сентября на арене «Поливалент Холла» в Клуж-Напока (Румыния).

Первая четверть прошла в равной борьбе и завершилась с минимальным преимуществом испанской команды, которая во втором отрезке матча смогла увеличить отрыв до «+6». После большого перерыва хорваты смогли отыграть отставание и даже склонить чашу весов в свою пользу, опередив соперников на одно очко. Однако испанцы оказались лучше на заключительном отрезке матча и смогли вырвать победу.

Самым результативным игроком матча стал хорватский форвард Дарио Шарич, набравший 18 очков и совершивший 13 подборов.

ЧЕ-2017 (м). Группа C. 4-й тур
05 сентября 2017, вторник. 17:45 МСК
Хорватия
73 : 79 (20:21, 12:17, 22:15, 19:26)
Испания
Хорватия: Шарич - 18, Богданович - 15, Попович - 11, Томас - 10, Симон - 9, Зорич - 6, Бендер - 4, Укич, Крушлин, Бува, Планинич, Рамляк
Испания: Рубио - 13, Сан Эметерио - 12, Родригес - 12, Пау Газоль - 11, Эрнангомес - 9, Марк Газоль - 9, Састре - 6, Ориола - 5, Абринес, Вивес, Наварро
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Хорватии — Баскетбол Дарио Шарич Формула-1 Гран-при Испании
Новости. Баскетбол
5 сентября 2017, вторник
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