24 очка Эрдена и Махмутоглу принесли Турции победу над Бельгией

Мужская сборная Турции одержала победу над национальной командой Бельгии в матче четвёртого тура группового этапа Евробаскета-2017. Встреча команд состоялась 5 сентября на «Улкер Спортс Арене» в Стамбуле и завершилась победой хозяев паркета со счётом 78:65.



В первой четверти туркам удалось создать отрыв «+9», однако до большого перерыва бельгийцам удалось отыграть два очка. В третьем отрезке встречи сборная Бельгии сумела сократить отставание до двух очков, однако турки доминировали в четвёртой четверти (23:12).



Самым результативным игроком матча стал бельгийский форвард Сэм ван Россом, набравший 13 очков. У турок отличились Семих Эрден и Мелих Махмутоглу, набравшие по 12 очков.