Многие команды заинтересованы в пике «Кливленда», полученном при обмене Ирвинга

Многие клубы НБА заинтересованы в пике первого раунда драфта-2018, который «Кливленд Кавальерс» получил при обмене разыгрывающего защитника Кайри Ирвинга в «Бостон Селтикс», сообщает Cleveland Plain Dealer.



Отмечается, что ряд команд уже сделали предложение «Кливленду». На данный момент неизвестно, заинтересован ли клуб из Огайо в обмене своего права выбора в первом раунде следующего драфта.



Напомним, что ценность пика будет зависеть от выступления «Бруклин Нетс» в сезоне-2017/18. Ожидается, что он попадёт в первую пятёрку драфта.

Беги, Кайри, беги. «Кливленд» выбросил белый флаг Обменяв Ирвинга именно в «Бостон», «Кливленд» фактически объявил о начале новой эры в Восточной конференции и подтолкнул Джеймса к выходу.