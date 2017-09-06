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Многие команды заинтересованы в пике «Кливленда», полученном при обмене Ирвинга

6 сентября 2017, среда. 13:45 Баскетбол

Многие клубы НБА заинтересованы в пике первого раунда драфта-2018, который «Кливленд Кавальерс» получил при обмене разыгрывающего защитника Кайри Ирвинга в «Бостон Селтикс», сообщает Cleveland Plain Dealer.

Отмечается, что ряд команд уже сделали предложение «Кливленду». На данный момент неизвестно, заинтересован ли клуб из Огайо в обмене своего права выбора в первом раунде следующего драфта.

Напомним, что ценность пика будет зависеть от выступления «Бруклин Нетс» в сезоне-2017/18. Ожидается, что он попадёт в первую пятёрку драфта.

Беги, Кайри, беги. «Кливленд» выбросил белый флаг
Обменяв Ирвинга именно в «Бостон», «Кливленд» фактически объявил о начале новой эры в Восточной конференции и подтолкнул Джеймса к выходу.
Источник: Cleveland Plain Dealer Сообщить об ошибке
Теги
Бруклин Нетс Кливленд Кавальерс
Новости. Баскетбол
6 сентября 2017, среда
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