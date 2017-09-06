27 очков и 15 подборов Валанчюнаса помогли Литве разгромить Германию

Мужская сборная Германии проиграла национальной команде Литвы в матче пятого тура группового этапа Евробаскета-2017. Встреча этих команд состоялась 6 сентября на «Менора Мивтачим Арене» в Тель-Авиве (Израиль) и завершилась победой литовцев со счётом 85:70.



На большой перерыв сборная Литвы ушла с преимуществом над соперником в четыре очка, которое создала себе ещё в первой четверти. В третьей четверти литовцы увеличили отрыв до «+12», а в заключительном игровом отрезке завершили разгром немецкой сборной.



Самым результативным игроком матча стал литовский центровой Йонас Валанчюнас, на счету которого 27 очков и 15 подборов.