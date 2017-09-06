Валиев: у «Зенита» бешеное желание пробить барьер полуфинала

Форвард “Зенита” Евгений Валиев поделился воспоминаниями о проигранной полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ минувшего сезона, а также заявил, что у коллектива из Санкт-Петербурга огромное желание дойти до финальной стадии турнира.

«Если честно, вспоминать свои ощущения по окончании пятого матча с „Химками“ даже не хочется. Было невероятно обидно проигрывать, ведя 2:0, когда оставался всего один шаг до Евролиги. В тот день мы пошли в ресторан, но я просто сидел с каменным лицом, аппетита не было, ничего не хотелось.

Теперь желание пробиться в полуфинал просто бешеное. В этом сезоне хочется, наконец, пробить этот барьер полуфинала. Сколько уже можно терпеть эти 2:3?", — приводит слова Валиева официальный сайт «Зенита».