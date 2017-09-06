«Енисей» подписал соглашение с защитником сборной Словении Ребечем

Красноярский «Енисей» заключил соглашение с разыгрывающим сборной Словении Матичем Ребечем, сообщает официальный сайт клуба.

Минувший сезон Ребеч провёл в составе одного из лучших клубов страны — «КРКА». Игрок был баскетбоилстом стартовой пятёрки. В 57 поединках сезона 2016/2017, которые он провёл в национальном чемпионате и Адриатической лиге средняя статистика игрока составляла 11 очков, 5 передач, 3 подбора и 1 перехват.

На данный момент Ребеч находится в стане национальной сборной Словении, защищая её цвета на Евробаскете.