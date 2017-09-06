Сборная Украины разгромила Израиль, оформив выход в плей-офф

В пятом туре группового этапа Евробаскета сборная Украины сумела обыграть команду Израиля, тем самым завоевав путёвку в плей-офф.

В первой четверти, Израиль, который уже потерял шансы на выход из группы, навязал борьбу команде Евгения Мурзина, уступив в ней всего 3 очка. Однако уже со второй десятиминутке на паркете полностью доминировала сборная Украины, которая ушла на большой перерыв ведя в счёте 46:28.

Во второй половине картина матча не поменялась, что помогло украинцам оформить разгромную победу — 88:64. Самым результативным в составе победителей стал центровой Вячеслав Кравцов, набравший 17 очков, у Израиля 12 очков в активе Ллиора Эльяху.

В 1/8 финала команда Украины встретится со сборной Словении.