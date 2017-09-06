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Миссас: сборная Греции не боится Литвы

6 сентября 2017, среда. 23:14 Баскетбол

Сегодня, 6 сентября, сборная Греции по баскетболу обыграла команду Польши, тем самым обеспечив себе выход в плей-офф Евробаскета. Уже на стадии 1/8 финала грекам предстоит встреча с одним из фаворитов турнира — сборной Литвы.

Тем не менее главный тренер сборной Греции, Костас Миссас, уверен, что его подопечным не стоит бояться прибалтийской команды.

«Литва — опытная команда. Для нас важно будет сыграть как команда. Как говорил раньше, в баскетболе, как и в жизни, главное — верить в то, что ты лучший. Литва — большая команда, но мы их не боимся», — приводит слова Миссаса Eurohoops.

Источник: Eurohoops Сообщить об ошибке
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Сборная Греции — Баскетбол Сборная Литвы — Баскетбол
Новости. Баскетбол
6 сентября 2017, среда
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