Миссас: сборная Греции не боится Литвы

Сегодня, 6 сентября, сборная Греции по баскетболу обыграла команду Польши, тем самым обеспечив себе выход в плей-офф Евробаскета. Уже на стадии 1/8 финала грекам предстоит встреча с одним из фаворитов турнира — сборной Литвы.

Тем не менее главный тренер сборной Греции, Костас Миссас, уверен, что его подопечным не стоит бояться прибалтийской команды.

«Литва — опытная команда. Для нас важно будет сыграть как команда. Как говорил раньше, в баскетболе, как и в жизни, главное — верить в то, что ты лучший. Литва — большая команда, но мы их не боимся», — приводит слова Миссаса Eurohoops.