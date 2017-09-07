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Баркли: Джеймс лучше Дюранта, но ни один из них не превосходит Джордана

7 сентября 2017, четверг. 14:58 Баскетбол

Бывший игрок НБА Чарльз Баркли, который в настоящее время работает аналитиком на американском телевидении, назвал двенадцать лучших игроков всех времён.

1. Майкл Джордан
2. Оскар Робертсон
3. Уилт Чемберлен
4. Билл Расселл
5. Карим Абдул-Джаббар
6. Коби Брайант
7. Леброн Джеймс
8. Джерри Уэст
9. Элджин Бэйлор
10. Тим Данкан
11. Ларри Бёрд
12. Мэджик Джонсон

«Леброн Джеймс лучше Кевина Дюранта, но ни один из них не превосходит Майкла Джордана», – приводит слова Баркли CSN Philly.

Чарльз также отметил, что Леброн обойдёт Коби Брайанта, если выиграет ещё несколько чемпионских титулов.

Баркли: Джеймс достигнет уровня Брайанта, если выиграет титул в этом году
Источник: CSN Philly Сообщить об ошибке
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Новости. Баскетбол
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