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«Детройт» подписал двусторонний контракт с Дуайтом Байксом

7 сентября 2017, четверг. 15:44 Баскетбол

Клуб НБА «Детройт Пистонс» подписал двусторонний контракт с защитником Дуайтом Байксом. Об этом сообщил агент игрока Крис Патрик в своём официальном «твиттере».

Двусторонние контракты были введены в НБА по новому коллективному соглашению, одним из ограничений является то, что баскетболист может провести в НБА лишь 45 дней, тогда как остальную часть сезона должен выступать в лиге развития.

В сезоне-2013/14 Байкс выступал за «Торонто Рэпторс», а в 2015 году отыграл шесть матчей за «Лейкерс». Последний сезон он отыграл в китайской лиге за «Фуцзянь Сюньсин».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Детройт Пистонс
Новости. Баскетбол
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