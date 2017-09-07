«Детройт» подписал двусторонний контракт с Дуайтом Байксом

Клуб НБА «Детройт Пистонс» подписал двусторонний контракт с защитником Дуайтом Байксом. Об этом сообщил агент игрока Крис Патрик в своём официальном «твиттере».



Двусторонние контракты были введены в НБА по новому коллективному соглашению, одним из ограничений является то, что баскетболист может провести в НБА лишь 45 дней, тогда как остальную часть сезона должен выступать в лиге развития.



В сезоне-2013/14 Байкс выступал за «Торонто Рэпторс», а в 2015 году отыграл шесть матчей за «Лейкерс». Последний сезон он отыграл в китайской лиге за «Фуцзянь Сюньсин».