Кириленко: по результату в группе сборная России заслужила пятёрку

Президент РФБ Андрей Кириленко прокомментировал победу сборной России над сборной Великобритании (82:70) в заключительном туре группового этапа Евробаскета-2017. После пяти игр россияне занимают первое место в группе, однако итоговая позиция определится после матча сборных Латвии и Турции. Если победит турецкая команда, россияне останутся на первом месте, однако в случае победы Латвии сместятся на третье.



«По результату (выступления на групповом этапе) поставлю пятёрку, по игре — твёрдая четвёрка. Сейчас начинается самое интересное и опасное. Мы пока не знаем, кто наш соперник. Фактически, два варианта у нас. Один вариант — хорошие шансы (на выход в следующий этап), другой — лотерея. Поэтому будем ждать результатов вечерней игры.



Что касается матча с Великобританией, то самые противные игры такого рода. Потому что когда ты знаешь, что вроде бы заведомо сильнее соперника на бумаге, и предстоит последняя игра в группе, которая ничего не решает для оппонента, он становится в ней раскрепощённым, поскольку терять нечего, — очень сложно играть такие игры. В плане того что даже не настрой, а само течение игры оно совсем другое. Поэтому я уверен, что никакой недооценки соперника у команды не было. Но вот попасть в игровой ритм (в таких играх) очень сложно», — передаёт слова Кириленко корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.

