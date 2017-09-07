Томас: в восторге, что буду играть с лучшим игроком мира Леброном Джеймсом

Сегодня, 7 сентября, руководство «Кливленд Кавальерс» собрало специальную пресс-конференцию, посвящённую представлению новобранцев команды Айзеи Томаса, Джея Краудера и Анте Жижича, полученных в результате обмена Кайри Ирвинга в «Бостон Селтикс». В ходе общения с прессой защитник Айзея Томас признал, что он в восторге от того, что будет играть с Леброном Джеймсом.

«Я в восторге от того, что буду играть с лучшим игроком в мире Леброном Джеймсом. Выступать с такими баскетболистами, как Лав, Смит, Роуз, — я не могу этого дождаться.

Сам обмен меня удивил, но в то же время разбудил меня. Я осознал, что это бизнес, любой может быть обменян, в том числе и Леброн Джеймс, и Кевин Дюрант. Как бы то ни было, я благодарен за этот обмен и предоставленную мне возможность. Как я сказал, я был удивлён, но я не расстраивался, я счастлив быть здесь», — приводит слова Томаса официальный сайт «Кливленд Кавальерс».