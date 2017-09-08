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Данки Шарича и Порзингиса в лучших моментах восьмого игрового дня Евробаскета

8 сентября 2017, пятница. 00:48 Баскетбол

Официальный канал FIBA в YouTube представил видео с лучшими моментами очередного игрового дня на Евробаскете. Пятое место занимает защитник сборной Румынии Андрей Мандаке, исполнивший пас через всю площадку на партнёра по команде, который завершил атаку данком.

Четвёртое место досталось аллей-упу защитника ЦСКА Серхио Родригеса и форварда «Денвер Наггетс» Хуана Эрнангомеса. Третье позиция у форварда хорватской сборной Дарио Шарича, забившего данк в кольцо чешской команды.

Второе место занимает Кристапс Порзингис, отметившийся шикарным данком в кольцо сборной Турции. Первое место у центрового Пау Газоля. Его трёхочковый бросок, который вознёс его на первое место в рейтинге лучших скореров в истории Евробаскета, заслужил право называться лучшим моментом дня.

Топ-5 моментов дня Евробаскета можно посмотреть на странице FIBA в YouTube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Дарио Шарич Кристапс Порзингис
Новости. Баскетбол
8 сентября 2017, пятница
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6 сентября 2017, среда
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