Уэйд: планирую прибыть в тренировочный лагерь «Чикаго»

Несмотря на информацию о стремлении атакующего защитника Дуэйна Уэйда расторгнуть контракт с «Чикаго Буллз», пока он намерен оставаться в команде.



«Сейчас я могу с уверенностью говорить только об одном. Я планирую прибыть в тренировочный лагерь «Чикаго». Мы живём в мире, полном слухов. И все любят их обсуждать.

Когда наступит подходящий момент, мы обсудим с «Буллз» мое будущее. Я взрослый человек, мне 35 лет. Я могу выслушать мнение другой стороны и надеюсь, что моя точка зрения также будет воспринята», – цитирует Уэйда Chicago Tribune.