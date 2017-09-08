Порзингис: горд представлять свою страну и свой город

Форвард «Нью-Йорк Никс» и сборной Латвии Кристапс Порзингис признался, что горд представлять на континентальном первенстве как свою страну, так и родной город Лиепаю, уроженцем которого он является.

«Я горжусь тем, что я латвиец. Горжусь тем, откуда я родом, и для меня большая честь представлять на турнире свою страну. Никакие индивидуальные награды не имеют значения, самое главное — майка национальной сборной. Мы хотим играть в командный баскетбол, и на турнире мы попробуем пройти настолько далеко, насколько это возможно.

Сборная для меня — особенное место. Ведь я представляю не только страну, но и родной город Липепаю. Я горжусь, что это мой город, и я говорю об этом в каждом интервью», — приводит слова латвийца Eurohoops.