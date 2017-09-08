Кузьминскас может пропустить матч 1/8 финала Евробаскета с Грецией

Форвард сборной Литвы Миндаугас Кузьминскас может пропустить поединок 1/8 финала Евробаскета с командой Греции, сообщает Eurohoops.

Игрок почувствовал боли в спине, в связи с чем не принимал участия в тренировках команды после игры последнего тура группового этапа с Германией. Форвард «Нью-Йорк Никс» является одной из ключевых фигур в тактических построениях команды Адомайтиса, потому его потеря может значительно отразиться на боеспособности прибалтийской сборной.

Статистика Кузьминскаса на Евробаскете составляет 14 очков и 4,2 подбора в среднем за игру. Литовцы поединок со сборной Греции проведут уже завтра. Начало встречи — в 21:30.