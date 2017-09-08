Картер-Уильямс может пропустить старт сезона

Разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Майкл Картер-Уильямс может пропустить старт регулярного чемпионата НБА. В августе игрок перенёс ряд медицинских процедур на травмированном колене, что, возможно, не позволит ему восстановиться к началу чемпионата, сообщает Hoopsrumors.

Картер-Уильямс стал игроком «Шарлотт» в нынешнее межсезонье, подписав контракт с зарплатой в $ 2,7 млн. Минувший чемпионат он провёл в составе «Чикаго Буллз». В 45 поединках регулярного чемпионата в сезоне-2016/17 Картер-Уильямс набирал 6,6 очка, собирал 3,4 подбора и раздавал 2,5 передачи в среднем.